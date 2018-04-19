  • 19 NISAN 2018, PERŞEMBE

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Anneleri kaçırılan kuzular biberonla besleniyor

Besici Refik Türker'in küçükbaş hayvanları kaçırıldı. Arkalarında ise henüz sütten kesilmeyen minik kuzuları kaldı. Türker ailesi, kuzuları biberonla besliyor.

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Anneleri kaçırılan kuzular biberonla besleniyor

Muş'ta besici Refik Türker'in ağılından 40 küçükbaş hayvan çalındı. Bunun üzerine annesiz kalan ve sütten kesilmeyen 25 kuzu biberonla verilen süt ile besleniyor.

Merkeze bağlı Aşağıyongalı köyünde bir hafta önce şüpheliler Türker'e ait ağıldan 70 küçükbaş hayvanın neredeyse yarısı çalındı.

Türker, yıllarca emek verip beslediği koyunları bir gecede çalındığı için çok üzgün.

"Sabah hayvanları otlatmak için ağıla gittim ve koyunların çalındığını fark ettim. Hayvanları bulmak için çevre ilçelerde, dağda, bayırda aradım ama hiçbir yerde bulmadım. Sütten kesilmeyen kuzuların annesi de çalındığı için 25 kuzuyu biberonla besliyoruz. Eşim sabah erken kalkıp kuzular için köyden süt topluyor. 6 kız çocuğum var, bunları çobanlık yaparak büyüttüm. Yıllarca çalışıp 70 koyun sahibi oldum, 40'ı çalındı."

Türker'in eşi Ayten Türker de koyunlarının çalınmasıyla zor durumda kaldıklarını anlattı:

"Koyunlarımızın bulunmasını istiyorum. Kuzuları biberonla emzirmekten çocuklarıma zaman ayırıp bakamıyorum. Çocukları evde bırakıp her sabah köyden süt toplayıp 25 kuzuya veriyorum." 

Kaynak: AA

Etiketler: kuzu, biberon
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