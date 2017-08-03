Anneler, çocuklarıyla bisiklet sürmeyi öğreniyor

Küçükçekmece Belediyesi, Yaz Spor Okulları kapsamında Trafik Eğitim Parkı'nda, 6-14 yaş arasındaki çocukları spora özendirmek amacıyla, ücretsiz bisiklet eğitimleri başlattı.

Çocuklarını kursa getiren ancak kendisi de bisiklet kullanmayı bilmeyen ebeveynlerin talebi üzerine, programa yetişkinler için de eğitimler eklendi.

Modern derslikler, anfi, bisiklet parkuru ve mevcut tüm alanlar kullanılarak gerçekleştirilen eğitimler esnasında, hem çocuklar hem de anneleri, eğlenerek bisiklet sürmeyi öğreniyor.

Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda, salı ve perşembe günleri çocuklara, pazartesi günü ise velilere eğitim veriliyor.

"Bisiklet sporunu sevdirmeyi amaçladık"

Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Besim Müftüoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, bisiklet sürüş teknikleri eğitimiyle genç kuşakları trafiğe hazırlamak istediklerini söyledi.

Müftüoğlu, çocuklara ileri sürüş teknikleri, bisiklette denge hareketleri sağlama ve trafik kuralların öğretmek amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, ''Hem sporcu bir gençlik yetiştirmek hem de onları daha çok hareket etmeye yönlendirerek, obeziteye karşı koymak için bir böyle çalışma başlattık. Bunun içine velileri de kattık. Ağustos ayı sonuna kadar sürecek bu çalışmayla hem gençlerimize hem velilerimize bisiklet sporunu sevdirmeyi amaçladık. Parkurumuzu da bu çalışmalara uygun olarak düzenledik. Trafik ışıkları ve kuralların yazılı olduğu tabelalar yer alıyor. Genç kardeşlerimiz çok kısa sürede bisiklet sürmeyi öğreniyorlar.'' diye konuştu.

''Çocukları bisikletle trafiğe çıkabilecek yetkinliğe getirmek istiyoruz''

Kurs eğitmeni ve Bisikletliler Derneği Genel Başkanı Murat Suyabatmaz da yasal olarak çocukların 11 yaşından sonra trafiğe çıkma hakkı olduğunu anlatarak, ''Burada çocuklara bisikleti bir taşıt olarak öğretiyoruz. Çocukları bisikletle trafiğe çıkabilecek yetkinliğe getirmek istiyoruz. Onları trafik eğitiminden geçiriyoruz." dedi.

Kursta eğitim alan Elif Püsküllüoğlu ise çocuğunu bisiklet kullanmayı öğrenmesi için kursa getirdiğini ifade ederek, anneler için de bu hizmetin verildiğini öğrenince kursa gelmeye karar verdiğini söyledi.

Yaklaşık 35 yıldır bisiklete binmediğini dile getiren Püsküllüoğlu, ''İyi ki bu kursa başlamışız. Çok keyif aldık. Hem sağlık açısından hem de çocuklarla beraber bir aktivite yapmamız açısından çok güzel bir etkinlik.'' şeklinde konuştu.