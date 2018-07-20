Anne kedi yavrusuna havlayan köpeğin üzerine sıçradı

Kastamonu Abana'taki kafeye "pinscher" cinsi köpeğiyle gelen bir kişi, arkadaşıyla sohbet etmeye başladı.

Sahibinin kafenin önünde oturduğu masanın etrafında dolaşan köpek, gördüğü kedi yavrusuna yaklaşarak havladı. Bunu gören anne kedi, köpeğin üzerine atladı.

Sahibinin uzaklaştırmaya çalıştığı kedi, saldırganlığından vazgeçmeyince diğer vatandaşlar araya girdi. Kedinin saldırısından iş yerine girerek kurtulan köpek ve sahibi, kedi yavrusu ve annesinin uzaklaşmasının ardından dışarıya çıktı.

"Kedi yaklaşık 1,5 metre sıçradı"

Yaşananlar, kafenin güvenlik kameralarına da yansıdı. Olayı görenlerden Kazım Doğan, kedinin sürekli bulundukları çevrede dolaştığını, yaşananlar üzerine annelik içgüdüsüyle yavrusunu korumak istediğini söyledi.

Yaşananların köpeğin, kedinin yavrusuna yaklaşmasıyla başladığını anlatan Doğan, "Arkadaş köpeği kucağına aldı ama kedi yaklaşık 1,5 metre sıçrayarak köpeğin üstüne atladı. Bu sırada arkadaşın kollarında kedinin patilerinden dolayı yaralar oluştu. Diğer arkadaşların araya girmesiyle uzaklaşan kedi saldırganlığından vazgeçmedi. Hepimiz şaşırdık kaldık" ifadelerini kullandı.

Doğan, daha önce de aynı kedinin havadaki kuşların üzerine atladığını gördüklerini dile getirerek, "Kedinin bazı yavruları, daha önceleri araç çarpıp ölmüştü. Annelik içgüdüsüyle bu yavrusunu korumak istedi. 'Ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar' sözünü gözlerimizle görmüş olduk" dedi.

Kaynak: AA