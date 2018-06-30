Ankara'nın köklü markaları Altınköy'de buluştu

Ankaralılar Altınköy Açıkhava Müzesi'nde kurulan Atatürk Orman Çiftliği, Nuhun Ankara Makarnası, Türk Traktör, Eyüp Sabri Tuncer, Abdurrahman Tatlıcı ve Kocatepe Kahvesi stantlarını 15 Temmuz'a kadar edilebilecek.

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, açılışta yaptığı konuşmada, etkinliğin yapıldığı alanın, içinde dört müze bulunan bir köy olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Şu anda bir vadide daha inşaat çalışmaları devam ediyor, orası da bittiğinde müzemiz bu yılın sonunda tamamen ziyaretçiye açılacak. Alanda farklı aktivitelerin olabileceği mekanlar da açılacak. Geçen yıl hasat festivali düzenlemiştik. Festival çok ilgi gördü. Bu yıl 'Ankara' denildiğinde akla gelen, büyük emeğin sonucu oluşmuş Ankara'nın gerçek markalarını buluşturalım istedik. İnşallah önümüzdeki yıllarda sayıları artarak devam edecek."

Kaynak: AA



