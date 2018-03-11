Ankaralılar "yeni nesil sütçüler"den memnun

"Yeni nesil sütçüler" olarak nitelendirilen süt otomatları Haymana, Bala, Çankaya Süt Üreticileri Birliği'nin projesiyle Ankara'nın 10 farklı noktasında yerini aldı.

Günlük çiğ süt dolumu yapılan süt otomatları, hem hijyenik oluşu hem de lezzetiyle vatandaşların vazgeçilmezi haline geldi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın düzenli kontrolünü yaptığı çiğ sütler, sabahın erken saatlerinde buharlı makineyle yıkanan krom güğümlere dolduruluyor.

3 derecede soğutulan sütler, soğuk hava araçlarıyla günlük düzenli temizliği yapılan otomatlara yerleştiriliyor. Çiğ sütün lezzetine varmak isteyenler, otomata bozuk para atıp sütü yanlarında getirdikleri kaplara doldurabiliyor.

1 Ocak 2018'de hizmete giren otomatlar, vatandaşların günün 24 saati süte ulaşmasına olanak sağlıyor.

"Tüketiciler, çiğ sütü süt otomatları aracılığıyla almayı çok sevdi"

Proje Pazarlama Koordinatörü Melek Bulut, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın 2017'de çiğ süt satışına dair tebliğ yayınladığını hatırlatarak, 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle de uygulamaya başlanıldığını belirtti.

Tebliğ gereği çiğ sütün sadece hastalıktan ari işletmeler tarafından satılabileceğini vurgulayan Bulut; Haymana, Bala, Çankaya Süt Üreticileri Birliği'nin harekete geçerek bir proje geliştirdiğini, yaklaşık 1 yıldır da bu projenin üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Bulut, proje kapsamında kendilerine üye olan hastalıktan ari işletmelerin sütlerini değerlendirmek için çiğ sütleri süt otomatları aracılığıyla Ankaralı tüketicilerle buluşturduklarını ifade ederek, "Ankara'nın 10 farklı noktasında süt otomatları var. Yakın zamanda bunun 20'ye çıkmasını bekliyoruz. Tüketiciler, çiğ sütü süt otomatları aracılığıyla almayı çok sevdiler. Hem güvenilir buluyorlar, hem de alması çok kolay. Aynı zamanda satış noktalarımız da bu süreçten çok memnun" Hastalıktan ari işletme sahiplerimiz de sütün hem değerinden pazarlandığı için, hem de tüketicilerle doğrudan buluşturduğu için bundan memnun. Haymana, Bala, Çankaya Süt Üreticileri Birliği olarak süt otomatları aracılığıyla hastalıktan ari işletmelerin çiğ sütlerini Ankaralı tüketicilerle buluşturmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Attıkları bozuk para kadar süt alabiliyorlar"

Saha Koordinatörü Akın Davarcıoğlu da, çiğ sütün ineklerden sağılıp vatandaşa ulaşma serüvenini anlattı. Sabahın ilk ışıklarında sütün dağıtımıyla görevli personelin güğümlere doldurulan çiğ sütü frigorifik kasa araçlara yerleştirdiğini belirten Davarcıoğlu, en geç iki saat içinde Ankara'daki süt otomatlarına sütlerin yerleştirildiğini söyledi. Vatandaşların otomatlara attıkları bozuk para kadar süt alabileceğini kaydeden Davarcıoğlu, otomat üzerindeki ekran sayesinde insanların ne kadar kredi yüklediklerini, alabilecekleri litre miktarını ve kabin sıcaklığını görebileceklerini anlattı.

Otomatlar günlük temizleniyor

Sütlerin frigorifik kasalarla taşındığını, bu sayede sütlerin soğuk kalarak bozulmasının önüne geçildiğine dikkat çeken Davarcıoğlu, otomat derecesinin de 4 dereceye ulaştığı zaman makinenin süt vermeyi bıraktığını, klimanın devreye girerek soğumayı sağladığını dile getirdi.

Davarcıoğlu, makinelerin günlük temizlendiğini ifade ederek, "Şu ana kadar herkes sütten çok memnun kaldı. Günlük olarak sütlerde tahlil yaptırıyoruz. Sütte en az yüzde 5 yağ oranı var. Hayvanlarımız kendi yaptığımız yemlerle besleniyor. Vatandaşlarımız bu makinelerden satılan sütü bir kere denesin daha sonra karar versinler" diye konuştu.

Süt otomatının yerleştirildiği bir marketin sahibi Haşim Güner, otomatın 15 gün önce konulduğunu belirterek, vatandaşların sütten memnun olduklarını dile getirdi. Günlük hemen hemen 160 litre süt satıldığını ifade eden Güner, insanların sütü devamlı kendilerinden aldığını, gece saatlerinde de alışveriş yaptıklarını söyledi.

"Şimdiye kadar böyle lezzetli süt görmedim"

Otomattan çiğ süt alan Seher Kaymakçı, sütün çok lezzetli ve güzel olduğunu anlatarak, "Şimdiye kadar böyle güzel bir süt veya yoğurt yememiştim. Gerçekten çok memnun kaldık. Kendime ve akrabalarıma sık sık buradan süt alıyorum. Başka yerden çok süt aldık ama şimdiye kadar böyle lezzetli süt görmedim" dedi.

Adile Arıcı ise, "Süt gerçekten çok güzel ve yağlı. Bizim içinde önemli olan oydu. Herkese tavsiye ediyorum. Bize bu sütü getirenlerin emeklerine teşekkür ediyorum. Gönül rahatlığıyla çocuklarıma bu sütü içiriyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA