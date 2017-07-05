Ankara'daki göllere 34 bin balık bırakılacak

Ankara'da bulunan Mavi Göl'e, göl ve göletlerdeki balık popülasyonun artırılması amacıyla 10 bin sazan yavrusu bırakıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından belediyenin sorumluluk alanı içinde bulunan 9 göl ve göletteki canlı çeşitliliğinin artırılmasına yönelik 34 bin adet sazan yavrusu bırakılması projesi hazırlandı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Nazlı Ergül ile Kırsal Hizmetler ve Jeotermal Kaynaklar Dairesi Başkanı Özgür Güven'in katıldığı etkinlikle, 10 bin yavru sazan göle bırakıldı. 24 bin balığın ise diğer göl ve göletlere bırakılacağı belirtildi.

Nazlı Ergül, gazetecilere yaptığı açıklamada, Belediye olarak tarım ve hayvancılığın desteklenmesi konusunda çok sayıda hizmete imza attıklarını ifade etti.