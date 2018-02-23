Ankara'da evlilik ve düğün fuarı başladı

Ankara'daki Evlilik ve Düğün Fuarı'nda, 4 günde 20 defile düzenlenecek. Ankara’nın en iyi düğün mekanları, fotoğrafçıları ve davetiyecileri fuarda kendilerini tanıtma imkanı bulacak.

Evlilik Hazırlıkları Festivali'nin Genel Koordinatörü Özgür Çelik, fuarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Fuarımız, evlilik hazırlığında olan çiftlerin ihtiyaç duyabilecekleri tüm ürün ve hizmetleri bir arada bulabilecekleri bir etkinlik. Gelinlik firmalarından damatlık firmalarına, düğün mekanlarından organizasyon firmalarına, nikah şekeri ve davetiye firmalarından ev dekor firmalarına kadar her sektörü fuar alanında bulabilirsiniz. Evliliğe hazırlanırken ihtiyaç duyulan her şey burada mevcut. Fuarın içerisinde farklı etkinlikler de var. 20’ye yakın defile organizasyonu, 10’a yakın make-up ve saç şovları, kına organizasyonu şovları ve konserler 4 gün boyunca devam edecek."

Katılımcılardan aldıkları tepkilerin olumlu olduğunu anlatan Çelik, "Ankara’da her yıl 35 bine yakın çift evleniyor. Bu çiftler buraya geldiklerinde hem güvenilir hem de bütün istedikleri hizmeti bir arada bulabilecekleri bir ortam oluşturmaya çalıştık. Katılımcılardan aldığımız tepkiler çok olumlu. Ayrıca fuarın henüz ikinci günü olmasına rağmen katılımcı sayısı geçen yıla göre iki katına çıktı" dedi.

Kaynak: İHA