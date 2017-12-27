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Buradasınız : » » Ankara itfaiyesinden baca temizliği uyarısı

Ankara itfaiyesinden baca temizliği uyarısı

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri soba zehirlenmeleri ve yangınlara karşı bacaların mutlaka düzenli olarak temizlenmesi gerektiğini söyledi.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kış aylarının en büyük tehlikelerinden birisi olan soba zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı.

Çeşitli nedenlerle tıkanan bacaların olumsuzluklara yol açabileceğini dile getiren ekipler, baca temizliğinin mutlaka itfaiye ekiplerince yapılması gerektiğini vurguladı. 

Uzmanlar, bacaların mutlaka düzenli olarak temizlenmesi gerektiğini belirtirken temizlenmeyen bacaların yangınlara ve zehirlenmelere davetiye çıkarabileceğini söyledi.  

Ekipler, yılda bir kez mutlaka baca temizliğinin yapılması gerektiğini, kombi bacalarının da 6 ayda bir temizlenmesi gerektiğini ifade etti. 

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Etiketler: İtfaiye Müdürlüğü, baca temizliği, ankara
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