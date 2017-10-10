Ampute kaleci Gaziantep'in gururu oldu

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek şampiyon olan milli takımın kalecisi Fatih Karakuş'un Gaziantep'teki ailesi büyük bir gurur yaşıyor.

36 yaşındaki tecrübeli file bekçisinin merkez Şahinbey ilçesinde yaşayan ailesi, dünkü galibiyetin ardından evlerinin dış cephesine dev Türk bayrağı astı. Komşularının tebriklerini kabul eden aile, internet üzerinden de millilerin sevinçlerini sık sık açıp izliyor ve haklı gururlarını tazeliyor.

"Orda oynayan tüm engellilerin annesiyim"

Maç sırasında yaşadıklarını anlatırken zaman zaman duygulanan anne Behiye Karakuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ampute başta olmak üzere milli takımların sahne aldığı hiçbir maçı kaçırmadığını dile getirdi.

Oğluyla gurur duyduğunu ve dün maçı izlerken çok heyecanlandığını anlatan Karakuş, "Fatih ile de gurur duyuyorum, diğer çocuklarla da. Ben sadece Fatih'in değil, orda oynayan tüm engellilerin annesiyim, hepsini gözlerinden öpüyorum. İnşallah hepsi hayatları boyunca dünkü gibi mutlu olurlar." dedi.

Ampute Milli Takımı'nın diğer müsabakalarda da başarılı olmasını temenni ettiğini ifade eden Behiye Karakuş, şöyle konuştu:

"Dün akşam 17.00 gibi oturup Kur'an-ı Kerim'i elime aldım ve dua etmeye başladım. Yavrularımın başarılı olmasını Allah'tan istedim. Rabbim emeklerimizi ziyan etmedi. Milli takım o golü atınca ağladım. Fatih maça gitmeden önce çok çalıştı, 'inşallah şampiyon olup geleceğiz' dedi. Rabbim de onların yüzünü kara çıkarmadı."

Baba Hüseyin Karakuş da milli takımın güzel bir oyunla iyi sonuç elde ettiğini ifade ederek, millilerin tüm dünyaya şampiyonluk aracılığıyla güzel bir mesaj verdiğini söyledi.

"Bütün mahalle maçı beraber izledi"

Milli oyuncu Fatih Karakuş'un kardeşi Ertuğrul Karakuş, maçı izlerken yaşadığı heyecanı ve mutluluğu kelimelerle anlatamayacağını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"İngiltere'nin attığı golün ardından biraz üzüldük tabii ki ama onların sevinci 1 dakika sürdü. Gazimiz, Osman ağabeyin attığı golle tarif edilemez bir mutluluk yaşadık. Bütün mahalle maçı beraber izledi."

"Fatih'in hayali gerçek oldu"

Sibel Karakuş, eşinin antrenman yoğunluğu nedeniyle yaklaşık 6 aydır eve uğrayamaz hale geldiğini dile getirdi.

Takımla gerçekleştirilen antrenmanların ardından zinde kalabilmek için eşinin sürekli bireysel antrenmanlar yaptığını aktaran Karakuş, "Fatih'in bir hayali vardı, Avrupa şampiyonu olabilmek. Fatih'in hayali gerçek oldu. Başta eşim olmak üzere tüm takımı tebrik ediyorum. Onlar azmettikçe daha iyilerini de başaracaktır." şeklinde konuştu.

Canan Karakuş, babasıyla gurur duyduğunu ve dün televizyonda babasını izlerken çok mutlu olduğunu kaydetti.