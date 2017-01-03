Ameliyatta karnında unutulan makasla 18 yıl yaşadı

Vietnamlı Ma Van Nhat, 1998'de trafik kazası geçirdi. Kaldırılığı hastaede ameliyat edildi. Ama ameliyat masasında midesinde makas unutuldu.

Ülser teşhisi ile yıllarca ilaç kullandı

Nhat'ın ağrıları ameliyat sonrasında devam etti. Aldığı ağrı kesiciler de hiçbir işe yaramadı. Nhat, doktor doktor gezse de ağrılarına çare bulamadı. Üstelik doktorlar bu ağrıların mide ülserinden kaynaklanabileceğini söyledi. İlaç yazdı, tedavi başlattı.

Çekilen röntgen kurtuluşu oldu

54 yaşındaki Vietnamlı, geçen ay bir kaza daha geçirince hastaneye gitti. Çekilen röntgen 18 yıllık gizemi aydınlattı. Nhat'ın midesinde 15 santimlik bir makas vardı. Nhat, yıllar önce midesinde unutulan makastan kurtulmak için yeniden biçak altına yattı.

Başarılı bir operasyonla makas çıkarıldı. Hastane yönetimi şimdi Nhat'ı ameliyat eden doktoru bulmaya çalışıyor. Nhat da 18 yıldır neredeyse kronik hale gelen ağrılarından kurtulmanın mutluluğunu yaşıyor.