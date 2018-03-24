ALS hastası yaşlı kadın yatağında okuma yazma öğrendi

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde yaşayan, geçirdiği rahatsızlık sonrası uzun süre hastanede tedavi gören Nezaket Yağmur, ALS hastalığını kısmen atlatarak evine döndü.

Kızı ve eşinin baktığı Yağmur, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı okuma yazma seferberliği projesini duyduğunda eşine, "Ben de okuma yazma öğrenmek istiyorum" diyerek kurslara yazdırmasını istedi.

Eşinin, Cumayeri Milli Eğitim Müdürü Yunus Yıldız ile görüşerek durumu anlatması üzerine Nezaket Yağmur için bir öğretici görevlendirildi. Haftanın belli günleri Yağmur'un evine yazı tahtasıyla giden görevli, yaşlı teyzenin azmini görünce şaşırdı. Yağmur, kısa sürede okuma yazmayı öğrendi.

Yağmur, okuma isteğinin geçmişten bu yana içinde kalan bir ukde olduğunu söyledi.

Rakamlardan çok korktuğunu fakat onları da çözmeye başladığını vurgulayan Yağmur, şöyle konuştu:

"İçimde bir acı vardı. Okuma yazma bilmediğim için çok büyük sıkıntılar çektim. Hastanede yattığımda durumum kötüye gidince çocuklarımdan imza atmalarını istediler. O imza atacakları kağıtlar benim durumumun kötü olduğunu belgeleyen ve tabir yerinde ise ölüm fermanımmış. Çocuklarım imzalamadı ve ben imzalamak zorunda kaldım. Bana söylemediler ve okuma bilmediğim için imzaladım onu."

"Eşime 'Beni okula alırlar mı?' dedim"

Rahatsızlığından dolayı yatağa bağımlı bir hayat sürdüğünü söyleyen Yağmur, şöyle konuştu:

"Baktım ki artık ölüm burnumun ucunda ve ben içimdekileri dışarıya dökeyim istedim. Eşime 'Beni okula alırlar mı?' dedim. O da 'Nasıl olacak?' dedi ama kırmadan gitti, müracaat etti. Sağ olsunlar 5 dakikada dilekçeyi ayarlamışlar. Kırmadılar bana hoca verdiler, okumayı çözdüm. Vesile olan herkesten Allah razı olsun. Hocamızla hiç tanışmıyorduk ama artık yakın tanış olduk."

Kaynak: AA