Alman oyun zarları tespihe dönüşüyor

Şanlıurfa'da baba mesleği tespih ustalığını 20 yıldır sürdüren Abdülhakim Karasapan, meraklılarının getirdiği Osmanlı kehribarından yapılmış Alman zarlarını ince ince işleyerek antika tespihlere dönüştürüyor.

Tarihi Haşimiye Çarşısı'nda bulunan Gümrükhan'daki atölyesinde yaklaşık 20 yıldır baba mesleği tespih yapımını devam ettiren, aynı zamanda el sanatları ustası 33 yaşındaki Karasapan, damla, sıkma ve ateş kehribarının yanı sıra zeytin, tarçın ve gül ağacı gibi çeşitli malzemelerden tespihler yapıyor.

Karasapan'ın özellikle meraklılarının getirdiği antika Osmanlı kehribarından yapılmış Alman zarlarını ince ince işleyerek yaptığı tespihler de göz kamaştırıyor. Alman zarlarından özel siparişle yapılan tespihler, bin ila 10 bin lira arasında değişen fiyatlarda alıcı buluyor.

Tespih ustası Karasapan yaptığı açıklamada, 13 yaşındayken babasından öğrendiği tespih yapımında zamanla kendini geliştirerek ustalaştığını söyledi.

Merakla başladığı mesleğinde 20 yılı geride bıraktığını belirten Karasapan, sabır isteyen tespih yapımının zevkli bir uğraş olduğunu anlattı.

Malzemeler müşterilerden yapımı ustasından

Tespihin pahalı bir merak olduğunu dile getiren Karasapan, genellikle sipariş üzerine Alman zarlarından tespihler yaptığını ifade etti. Bu tespihlerin taşlarını meraklıların bulup getirdiğine işaret eden Karasapan, şunları söyledi:

"Bunlar çok kıymetli malzemeler. Tespih meraklıları bunları bulup bize getiriyor. Biz de ince bir işçilikle tespihe dönüştürüyoruz. Alman zarından tespih yapımı bir haftamızı alıyor. İnce işçilik isteyen bir iş ve çok pahalı. Osmanlı kehribarının gramı kalitesine göre 100 liradan başlıyor. Bu malzemeden yapılan tespihin fiyatı ise bin ile 10 bin lira arasında değişiyor. 40 gramlık bir zardan bir tespih çıkıyor. Bunların daha ağır olanı da var tabii. Doğal kehribarı anlamak zordur ancak işin ustaları anlıyor. Çoğu zaman vatandaşlar, yapay kehribarı doğal kehribar olarak satın alıyor. Şu anda suni, dökme dediğimiz Alman zarları piyasada çok var."