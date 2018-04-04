Ali Şen'in eşi vefat etti

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Ali Şen'in eşi Benta Şen yaşamını yitirdi. Benta Şen'in cenazesi yarın Levent Camii'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Fenerbahçe Kulübü de başsağlığı mesajı yayınladı:

"Kulübümüzün eski başkanlarından, Yüksek Divan Kurulu Üyemiz Sayın Ali Şen'in değerli eşi, genel kurul üyemiz Sayın Metin Şen ve Adnan Şen'in kıymetli anneleri Sayın Benta Şen'in bu akşam saatlerinde vefat ettiği haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhume Sayın Benta Şen'e Allah'tan rahmet, başta Sayın Ali Şen, Sayın Metin Şen, Sayın Adnan Şen ve Şen ailesi olmak üzere merhumenin tüm yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz."

Kaynak: AA