Ali Baba Bakkaliyesi'nde müşteriler 68 yıldır güler yüzle karşılanıyor

80 yaşındaki Nazif Özdikici, Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaşıyor.

Market zincirlerinin giderek mahalle bakkallarının yerini aldığı günümüzde, Özdikici babasından kalan bakkalı 68 yıldır işletiyor.

Babasının "Müşteriye hizmet edin, kırmayın" öğüdünden yola çıkarak, 'Gülmesini bilmeyen dükkan açmasın" ilkesiyle hem küçük işletmesini ayakta tutuyor, hem de mahalle bakkalı kültürünü yaşatıyor.

Bakkal açıldığında Özdikici iki yaşındaydı.

"Ali Baba Bakkaliyesi"nin kapısını, her sabah besmeleyle açarak bereketli kazançlar dileyen Özdikici, ilerleyen yaşına rağmen çalışmaya devam ediyor.

Bakkalda, kredi kartı kullanılmıyor. Parası olmayan müşterilerin borcu deftere yazılıyor.

Özdikici, müşterileriyle kurduğu samimi ilişkilerle de mahallede çok seviliyor.

"Babam 1940 yılında bu dükkanı almış o rahmetli olunca ben 1950 yılında çalışmaya başladım. 68 yıldır güler yüzümüzle bu bakkaldayım. Güler yüz önemli. Bir dükkan varmış içi sirke satarmış. Bir dükkan varmış dükkanda çalışan adamın yüzü sirke satarmış. Bizim dükkanımız satıyor sirkeyi. Biz devamlı gülüyoruz. Babam da , 'Müşteriye hizmet edin, kırmayın' derdi. Gülmesini bilmeyen dükkan açmasın."

"Buradaki samimiyet marketlerde yok"

İşlerinden memnun olduğunu söyleyen Özdikici, sunduğu hizmetin marketlerden farklı olduğunu söyledi.

"Marketler ile işimiz birbirini tutmuyor. Bizim çeşidimiz onlarda yok, onlar paket ürün satıyor. Biz ise açık ürün sattığımız için işlerimiz iyi, şikayetimiz yok. Dükkanımız, raflarımız değişik. Müşterilerimiz geldiğinde ben onları da çalıştırıyorum. Kese kağıtlarını veriyorum, onlar kendileri dolduruyor. Bu da onların çok hoşuna gidiyor. Buradaki samimiyet marketlerde yok. Biz Çarşambalılardan memnunuz onlar da bizden memnun."

Özdikici'ye göre mahalle bakkalı kültürünün yaşatılması önemli.

Kaynak: AA