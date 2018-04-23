"Akvaryum Adam"dan yeni rekor denemesi

"Akvaryum Adam" lakaplı Cem Karabay, "Suyun Altında En Uzun Süre Yaşayan İnsan" unvanına sahip.

Karabay, Truva Atı'nın UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne girişinin 20. yıldönümünde, Norveçli Nils-Roar Selnes'e ait "En Uzun Süre Soğuk Denizde Yaşama" rekorunu kırma denemesi yapıyor.

Karabay'ı Gökçeada Kaymakamlığı ve GESTAŞ destekliyor.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde, yeni dünya rekoru için Yıldızkoyu'nda özel hazırlanan alanda suya girdi.

Rekor denemesi süresince 6 metre derinlikte, 2 metrelik sembolik Truva Atı'nda yaşayacak ve yeme, içme, uyuma gibi ihtiyaçlarını suyun altında giderecek.

Cem Karabay, Çanakkale Kara Savaşları'nın 103. yılı olan 24 Nisan'da suyun üstüne çıkacak.

Rekor denemesi, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) Sualtı Deniz Parkı'nda gerçekleşiyor.

Guinness Rekorlar Merkezi tarafından görevlendirilen Türkiye'deki tek Guinness hakemi Şeyda Subaşı Gemici de orada.

Karabay, dalış öncesinde stresli ve heyecanlıydı. Bunun beşinci dünya rekoru denemesi olduğunu söyledi.

"Hayatımda ilk defa bir dünya rekoruna girerken ciddi anlamda stres ve korku hissediyorum. Çünkü bu çok zor. Doğrudan doğruya ilk saniyeden itibaren hipotermi ile baş etmemiz gerekecek. Bu beni bile çok zorlayacak. Günlerdir bir on dakika ayırıp bu işi kafada bitirmeye çalışıyorum. Ama bu on dakikayı bulma şansını bulamıyorum. 'Bir Türk dünyaya bedeldir.' sözü vardır. İşte bugün bu bedelin ne kadar önemli olduğunu göstereceğiz dünyaya."

Norveçli rakibi de Karabay'ı arayarak kendisine başarı diledi.

"Rakibim bana başarılar diledikten sonra bana şöyle sordu; 'Neden böyle bir şey yapıyorsun. Otuz saat olarak rekoru kıracağım.' demişsin. Bunun sebebi ne?' Ben de kendisine, 'Ben Türk'üm, damarlarımız böyle.' dedim. Heyecan had safhada."

Kaynak: AA