"Akvaryum Adam" yeni bir rekor kırdı

Daha önce "Suyun Altında En Uzun Süre Yaşayan İnsan" unvanına sahip Cem Karabay, "En Uzun Süre Soğuk Denizde Yaşama" rekorunu da kırdı.

24 Nisan 2018 Salı 09:17





