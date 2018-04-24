"Akvaryum Adam" dünya rekoru kırdı

"Akvaryum Adam" lakaplı Cem Karabay, "Suyun Altında En Uzun Süre Yaşayan İnsan" unvanına sahip. Şimdi yeni bir rekor daha kırdı. Norveçli Nils-Roar Selnes'e ait "En Uzun Süre Soğuk Denizde Yaşama" rekoru artık "Akvaryum Adam"a ait.
Karabay, Truva Atı'nın UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne girişinin 20. yıldönümünde, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde bir rekor denemesi yaptı.
Cem Karabay, 23 Nisan Pazartesi günü 12.00'da Yıldızkoyu'nda bulunan Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) Sualtı Deniz Parkı'nda özel hazırlanan alanda rekor denemesine başladı.
Nils-Roar Selnes'e ait 15 saat 10 dakikalık "En Uzun Süre Soğuk Denizde Yaşama" rekorunu saat 03.11'de kırdı.
Rekor denemesi için 6 metre derinlikte, 2 metrelik sembolik Truva Atı'nda yaşayan Karabay; yeme, içme, uyuma gibi ihtiyaçlarını suyun altında gideriyor.
Karabay'ın arkadaşları, rekorun kırılmasını coşkuyla kutladı.
"Akvaryum Adam", rekorunu 23 saat 4 dakikaya çıkarmak için sembolik Truva Atı'nda kalmaya devam ediyor.
Kaynak: AA