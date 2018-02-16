Aküyü bulmak isterken traktöründen oldu

İddiaya göre, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde yaşayan E.D., arızalanan traktörünü Pınar Mahallesi'ndeki sanayi sitesine götürdü. Sanayi sitesinde tamir için bekleyen plakasız traktörün aküsü, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Traktörü tamir için yanına giden ustalar akünün olmadığını görünce olayı traktör sahibine iletti. E.D. ise aküsünün bulunması için olayı polise haber verdi. Olay yerine giden polis ekipleri geniş çaplı bir araştırma başlattı.

Traktörün olduğu bölgeyi gören güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, güvenlik kameralarına yakalanan şahsın A.A. olduğunu belirledi. Yaptığı operasyonla şüpheliyi gözaltına alan ekipler, şüpheli şahsın ifadesi doğrultusunda F.D. simli ikinci bir kişiye ulaştı. F.D. de sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Sorguların ardından adli makamlara sevk edilen şahıslardan A.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Traktöründen oldu

Hırsızlık olayının faillerini yakalayan polis ekipleri, plakası bulunmayan traktörle ilgili de inceleme başlattı. Traktörün plakasının belirlenmesi amacıyla motor numarasını sorgulayan ekipler, plakanın 66 KD 157 olduğunu tespit ederken traktörün Yozgat İcra Müdürlüğü'nden hacizli ve yakalama kararı olduğunu belirledi. Hacizli olduğu öğrenilen traktör Yediemin otoparkına çekilirken, aküyü bulduğuna sevinen E.D. bu kez de traktöründen olmanın üzüntüsünü yaşadı.

Kaynak: İHA