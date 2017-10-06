  • 06 EKIM 2017, CUMA

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Akülü sandalyesiyle oto yıkamacılık yapıyor

Ordu'nun Ünye ilçesinde fiziksel engelli Güler, akülü sandalyesiyle yaklaşık 15 yıldır otomobil yıkıyor.

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Akülü sandalyesiyle oto yıkamacılık yapıyor

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan engelli Adem Güler, 15 yıldır akülü sandalyesiyle otomobil yıkayarak geçimini sağlıyor.

13 yılı Bolu'da olmak üzere 15 yıldır otomobil yıkama işinde çalışan Güler (38), AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesleğini severek yaptığını, Allah ömür verdiği sürece yine bu işte çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Engellilerin hayata küsmeyip birçok şeyi başarabileceğini ifade eden Güler, "Memlekette, dünyada benim durumumda olan çok arkadaşımız var. Hayata hiçbir zaman küsmesinler. İnsan içten istesin yeter ki o zaman her şeyi yapabilir." dedi.

Güler, oğlu Emrah Güler'in de yanında çalışıp ona destek olduğunu aktararak "Oğlumla beraber yaklaşık 3 aydır çalışıyoruz. Düşsem beni ilk kaldıracak kişi oğlumdur. Beni yüklenir sırtına götürür. Yükümü biraz da olsun hafifletmek için benimle birlikte çalışıyor." dedi.

Güler, Ordu'da kısa bir süre önce engellilere yönelik imzalanan Erişilebilir Şehir ve Turizm Merkezi Ordu Mutabakat Deklarasyonundan umutlu olduğunu ifade etti.

Adem Güler, kullandığı akülü sandalyenin sürekli sorun çıkarmaya başladığı ve değişmesi gerektiğini belirterek yetkililerden yardım beklediğini sözlerine ekledi.

Adem Güler'in oğlu Emrah Güler (17) ise babasıyla gurur duyduğunu, "Ben babamı engelli olarak görmüyorum. Hayalim, bundan sonraki hayatımızda babamla birlikte aynı bu işi kendi iş yerimizde yapmak. Kendimize bir dükkan açıp bu işe devam etmek istiyorum." diye konuştu.

"Engelli kişi yoktur, engel yaratan kişiler vardır"

Oto yıkama sahibi Cemal Kelleci, engellilere yönelik her çalışmayı desteklediklerini söyledi. Kelleci, engellilerin iş hayatına katılımının sağlanmasının önemine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Çünkü engelli kişi yoktur, engel yaratan kişiler vardır. İşin zorluğu var, arkadaşımızın yapabileceği işleri veriyoruz ve çoğu arkadaşımızdan daha iyi yapıyorlar. Azmi ve çalışmayı bırakmadığı için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Engelli vatandaşlarımızın engellerini aşmak için elimizden geleni fazlasıyla yapmaya çalışacağız."

Etiketler: ordu, ünye, akülü sandalye
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