Aksiyon filmlerini aratmayan evlilik teklifi

Kırklareli'nde arkadaşlarıyla iş birliği yapan 26 yaşındaki genç, sevdiği kıza ilginç bir yöntemle evlilik teklifinde bulundu.

Yaklaşık 3 yıl önce Yağmur Arslan (23) ile tanışan ve yapacağı evlilik teklifinin unutulmayacak bir anı olarak kalmasını amaçlayan Berkay Çamlı, arkadaşlarının yardımıyla sinema filmlerindeki aksiyon sahnelerini aratmayacak bir senaryo hazırladı.

Çamlı'nın hazırladığı senaryoya göre, polis gibi davranan arkadaşları Doğu Mahallesinde çiftin bulunduğu aracını durdurdu.

Çiftin kimliklerine el koyan ekipler, otomobilde arama yaptı. Bir süre sonra senaryo gereği otomobilde uyuşturucu madde bulunduğunu iddia eden ekipler, çiftçin ellerine kelepçe takarak gözaltına aldı.

Senaryo gereği emniyete götürülmek üzere başka bir otomobile bindirilen çift, Kırklareli Barajına götürüldü.

Burada çiftin arkadaşları "Sonsuza kadar benim Yağmur'um olup benimle evlenir misin" yazılı pankart açtı. Araçtan indirilen ve zaman zaman otomobil içerisinde gözyaşlarına hakim olmayan Arslan'ın büyük heyecan yaşadığı görüldü.

Otomobilden indirilen Çamlı, ellerindeki kelepçelerin sökülmesinin ardından cebinden çıkardığı yüzük ile sevgilisinin önünde diz çökerek evlenme teklifinde bulundu. Arslan da, sevgilisinin teklifini kabul ederek "Evet" cevabını verdi.

Meşale, havai fişek ve konfeti gösterilerinin ardından çift, kendileri için hazırlanan pastayı keserek arkadaşlarının tebriklerini kabul etti.

"Korku, heyecan, mutluluk bir arada"

Yağmur Arslan, ilginç evlilik teklifinin kendisini çok mutlu ettiğini belirtti.

Hayatı boyunca unutamayacağı bir evlenme teklifi aldığını belirten Arslan, "Polislerin otomobili durdurması ve inmemizi söylediklerinde korkmaya başladım. Ellerine kelepçe takılınca korkum arttı. Arkadaşlarımı görünce büyük bir heyecan yaşadığım." dedi.

Sevgilisinin yüzüğü uzatıp evlenme teklifinde bulunmasının ardından büyük bir mutluluk ve şaşkınlık yaşadığını aktaran Arslan, arkadaşlarına ve sevgilisine teşekkür etti.

Çamlı ise sevgilisinin unutamayacağı bir evlenme teklifin de bulunduğunu ve bu senaryoyu yaklaşık 1 ayda hazırladıklarını sözlerine ekledi.