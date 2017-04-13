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Akıllı telefonlar ve tabletler uyku kaçırıyor!

Bilim insanları, dokunmatik ekranlarla vakit geçiren bebeklerin daha az uyuduğunu tespit etti.

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Akıllı telefonlar ve tabletler uyku kaçırıyor!

Bilim insanları, dokunmatik ekranlarla vakit geçiren bebeklerin daha az uyuduğunu tespit etti.

Londra Üniversitesinden bilim insanları, dokunmatik ekranlı telefon ve tablet gibi cihazların 6 ila 36 aylık bebeklerin uyku düzeni üzerindeki etkisini konu alan araştırmada, dokunmatik ekranlı cihazlarla temas eden bebeklerin, ekran başında geçirdikleri her 15 dakika için 1 saat daha az uyuduğunu belirledi.

Araştırma için 715 çocuğun ebeveyniyle görüşen araştırmacılar, 6 ila 11 aylık bebeklerin yüzde 51'inin, 25 ila 36 aylık bebeklerin de yüzde 92'sinin her gün dokunmatik ekranlı cihazlarla vakit geçirdiğini kaydetti.

Dokunmatik ekranlarla haşır neşir olan bebeklerin, olmayanlara göre geceleri daha az, gündüzleri daha fazla uyuduğu belirtildi.

Daha önce yapılan bilimsel çalışmalarda dokunmatik ekranları aktif kullanan çocukların motor yeteneklerinin daha çabuk geliştiğini saptanmıştı.

Araştırmanın sonuçları "Scientific Reports" dergisinde yayımlandı. AA

Etiketler: bilim insanları, bebek, Londra Üniversitesi, bebeklerin uyku düzeni, dokunmatik ekranlı telefon, tablet
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