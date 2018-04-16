"Akdeniz'in incisi"ni bahar güzelliği sardı

Binlerce çeşit bitkinin yetiştiği "Akdeniz'in incisi" Antalya, ilkbaharın gelmesiyle rengarenk görünüme kavuştu. Şehrin doğal ortamlarının yanı sıra park ve bahçelerde açan çiçekler, kente ayrı bir güzellik kattı.

Şimdilerde Antalyalılar ve kente gelen yerli-yabancı turistler baharın güzelliğini, bu mevsimin kente getirdiği eşsiz manzaranın keyfini doyasıya çıkarıyor.

Tavus kuşları turistlerin ilgi odağı oldu

Yaklaşık 640 kilometre sahil şeridine sahip kentte, Akdeniz Üniversitesindeki botanik bahçesinde bulunan "bitki labirenti" bahar ile birlikte canlanırken, Alanya Arkeoloji Müzesi bahçesinde beslenen tavus kuşları da gezinmeye başladı.

Çatıdan çatıya uçan, yolda salınarak yürüyen, park halindeki araçların arasında gezinen sülüngillerden uzun tüylü, kuyruğu parlak, güzel renkli erkek tavus, turistlerin ilgi odağı oldu.

Üniversite yerleşkesinde havadan görüntülenen yaklaşık bin metrekarelik alandaki "bitki labirenti" ise tamamen Akdeniz'e özgü defneden kurulu.

Kartpostallık manzaralar oluştu

Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı ve Botanik Bahçesi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Aksoy, baharla kentte kartpostallık manzaraların ortaya çıktığını söyledi.

Baharın gelmesiyle çiçeklerin açtığını, doğanın coştuğunu, her yerin cıvıl cıvıl olduğunu dile getiren Aksoy, şöyle konuştu:

"Ülkemiz bitki çeşitliliği açısından dünyada önemli konumda. Bitki çeşitliliğimiz 12 binin üzerinde. Bu bitkilerin 3 bin 600 civarındaki endemik, nadir. Dünyada sadece bizim ülkemizde yerleşik gösterenler var. Antalyamız, bu konuda ülkemizdeki en zengin illerden biri. Çok değişik bitkilerimiz mevcut. Antalyamız da 3 bin 500'ün üzerinde bitki kaydı var. Bunların 800 civarındaki endemik. Türkiye'deki 3 bin 600'e yakın endemik bitkiden ise yaklaşık 250'si Antalya'ya özgü. Baharın gelmesiyle denizi, ormanı, dağıyla bir bütün olan Antalya'da kartpostallık manzaralar oluştu. Antalya'ya gelen insanlar çok şanslı. Peyzaj olarak da Antalya çok güzel. Yurt dışından getirilmiş, peyzajı güzel bitkilerimiz de var. Kentin ziyaretçileri hem doğa hem tarih hem de peyzaj değeri yönünde çok büyük şansa sahip."

Kaynak: AA