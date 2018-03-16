Akdağ Göleti güzelliğiyle doğa tutkunlarını ağırlıyor

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yer alan Sandıklı Akdağ Tabiat Parkı, alternatif turizm açısından önemli bir potansiyele sahip.

Yürüyüş yolları, bisiklet parkuru ve kameriyeleri ile özellikle hafta sonları ziyaretçi yoğunluğunun yaşandığı parkta doğaseverler, enerjisini güneş panellerinden karşılayan bungalov evlerde konaklama imkanı buluyor.

Tabiat parkına gelenler, başta yılkı atları ve geyikler olmak üzere bölgedeki doğal yaşamı gözlemleyebiliyor.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ekiplerince, parka 90 gün gibi çok kısa sürede yapılan gölet ise bölgeye, yeşil ve mavinin buluştuğu muhteşem bir güzellik kazandırdı.

Bu yılın sonunda 45 yatak kapasiteli "Av Köşkü"nün yapılacağı parkın, yeni bungalov evler, kır lokantası, kır kahvesi ve sosyal alanların ilave edilmesiyle doğa turizmi açısından önemli bir cazibe merkezi haline gelmesi planlanıyor.

"Herkesi buraya davet ediyoruz"

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Sandıklı ilçesinde bulunan Akdağ Tabiat Parkı'nın, Akdağ göleti ile Türkiye'nin en muhteşem tabiat parklarından birisi olacağını söyledi.

Parka daha önce orman evleri yaptıklarını anlatan Eroğlu, "Oksijeni bol, tabiat güzellikleri ile muhteşem bir alan. Bütün herkesi buraya davet ediyoruz" dedi.

Eroğlu, bölgeye, sosyal tesislerin yanı sıra bir de gölet yapıldığını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Muhteşem bir yer oldu. Türkiye'nin en güzel, oksijeni en bol yerlerinden birisi. 90 günde tamamladık. Türkiye'de, hatta dünyada en hızlı tamamlanan gölet. 90 günde hiçbir gölet bitmez. Biz zamanla yarışıyoruz. Bakanlığımızın sloganı; Orman ve Su İşleri Bakanlığı zamanla yarışıyor."

Yılkı atları görülebiliyor

Eroğlu, Akdağ Tabiat Parkı'nın doğa turizmi açısından önemli bir cazibe merkezi haline geleceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Burada mesire ve yürüyüş alanları var. Kanyon gezileri yapılabiliyor. İnsanların orman köşklerinde kalabilecekleri, piknik ve yürüyüş yapabilecekleri, dinlenebilecekleri mekanlar var. Doğal hayatı burada yakından görebiliyorlar. Yılkı atlarını görmek, onların hayatını incelemek mümkün."

Kaynak: AA