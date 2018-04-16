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Akçasu Kanyonu turizme kazandırılıyor

Akçasu Kanyonu, Safranbolu Belediyesi ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı iş birliğiyle yenilendi.

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Akçasu Kanyonu turizme kazandırılıyor

Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki Akçasu Kanyonu, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alıyor.

Kanyon, "Akçasu Kanyonu Turizme Kazandırılıyor" projesi kapsamında yenilendi.

Projeyi, Safranbolu Belediyesi hazırladı. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) da, 2016 Yılı Küçük Ölçekli Alt Yapı Mali Destek Programı kapsamında destekledi.

Kanyona, üç tescilli köprü, iki tescilli çeşme eklendi.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, Safranbolu'nun Türkiye turizmi için önemli bir yer olduğunu söyledi.

Ürkmezer, Safranbolu'da yaşayan vatandaşlara büyük sorumluluk düştüğünü de anlattı.

"İçinde bulunduğumuz alana sahip çıkalım. Buradan çıkan otları, çöpleri hepsini gördük. Lütfen bu alanları koruyalım, çöp atmayalım. Temizlik İşleri Müdürlüğü emrinizde, çöp taksi uygulaması başlattık. Bizler bu alanları korumaya, sahip çıkmaya devam edersek, tabakhanede, çamaşırhane de yapılır."

İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin de, turizm sezonunu güzel bir projenin açılışıyla yaptıklarını vurguladı.

"Safranbolu turizmini çeşitlendirmek ve katkıda bulunmak için Karabük genelinde birtakım projeleri hayata geçirmek zorunda olduğumuzu düşünüyoruz. Eskipazar ilçemizde bulunan Hadrianapolis antik kentinde bu seneden itibaren projelerimizin hayata geçirilmesiyle birlikte orayı da turizmin hizmetine sunacağız."

15 ay süren projeye 800 bin lira destek verildi.

Projenin toplam tutarı ise, 1 milyon 900 bin lira. 

Kaynak: AA

Etiketler: turizm, Safranbolu, Akçasu Kanyonu
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