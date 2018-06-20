Akçakoca'da gün batımının eşsiz güzelliği

Düzce Akçakoca'da gün batımı... Bir yandan kıyı balıkçıları bir yandan bu eşsiz manzarayı izlemeye gelenler renkli görüntüler ortaya çıkardı.

20 Haziran 2018 Çarşamba 09:14





