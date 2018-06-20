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Akçakoca'da gün batımının eşsiz güzelliği

Düzce Akçakoca'da gün batımı... Bir yandan kıyı balıkçıları bir yandan bu eşsiz manzarayı izlemeye gelenler renkli görüntüler ortaya çıkardı.

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Akçakocada gün batımının eşsiz güzelliği

Geniş ve güzel bir kumsal, yeşilin farklı tonları, temiz havasıyla Düzce'nin Akçakoca ilçesi...

"Batı Karadeniz'in İncisi" olarak bilinen Akçakoca'da gün batımı, güzel görüntüler oluşturdu.

Bölgenin önemli turistik alanlarının başında gelen Akçakoca'da gün batımında kıyı balıkçılarının telaşları renkli görüntülere sahne oldu.

Objektiflere yansıyan görüntülerde eşsiz manzaralar yer alırken, bir balıkçının güneş ile bütünleşmesi ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.

Yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği ilçede, sıcaklıkların yükselmesini fırsat bilen vatandaşlar, liman içerisinde yürüyüş yapıp, cep telefonları ile çektikleri resimlerle gün batımını ölümsüzleştiriyor.

Kaynak: AA 

Etiketler: gün batımı, düzce, batı karadeniz'in incisi, Akçakoca
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