Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan yaşlılara 'huzurlu' yaşam alanları

Bakanlıkça yaşlılara yönelik evde bakım ve gündüzlü bakım hizmetlerini yaygınlaştırmak, yaşlıların aile yanında bakımını destekleyen politikalara ağırlık vermek amacıyla birçok çalışma yürütülüyor.

2017'de bakım, koruma ve rehabilitasyon hizmetlerine talebi karşılamak için 7 huzurevi ve 3 yaşlı yaşam evi hizmete açıldı. Yaşlı bakım hizmetleri kapsamında Düzce, Kırşehir, Tekirdağ, Isparta, Ankara, Eskişehir, Aydın'da huzurevi, Şanlıurfa'da 2 ve Muğla'da bir olmak üzere 3 yaşlı yaşam evi hizmete girdi.

Türkiye genelinde Bakanlığa bağlı toplam 144 resmi huzurevi ile 47 yaşlı yaşam evi hizmet veriyor.

2018 yılında ise hizmete girmesi planlanan 8 huzurevi ve 15 yaşlı yaşam evi bulunuyor.

Aktif yaşam merkezleri de açılacak

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca yaşlılar için aktif yaşam merkezleri açılacak. Bakım merkezlerinde yaşlılara, günlük yaşam faaliyetlerinde yardımcı olunacak, sosyal, fiziksel, psikolojik destek hizmetleri sunulacak.

Aktif yaşam merkezlerinde, tek başına veya komşu, akraba gibi diğer destek unsurlarına rağmen evde yaşamını devam ettiremeyecek durumda olan yaşlılar ve aileleri için yaşam ortamları oluşturulacak.

Sosyal destek hizmetleriyle yaşlılar, teknolojiyi kullanmayı öğrenecek, ilgi alanlarına yönelik üretim yapabilecek, spor, okuma, alışveriş gibi aktivitelerle sosyal hayata katılabilecek.

"Deneyimlerini yeni nesillerle paylaşmasına önem veriyoruz"

Yaşlılara en iyi şekilde hizmet vermek için çalışmalar yürttüklerini açıklayan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya,"Her biri geçmişimize ışık tutan ve tecrübeleriyle bize yol gösteren yaşlılarımıza en iyi şekilde hizmet vermek için Bakanlık olarak çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda sayılarını her geçen gün artırdığımız yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezi ve yaşam evlerimiz ile yaşlılarımızın kendilerini mutlu ve huzurlu hissedecekleri bir yaşam alanı oluşturuyoruz." dedi.

Yaşlıların sürekli sosyal hayatın içerisinde bulunmasını ve deneyimlerini yeni nesillerle paylaşmasına önem verdiklerini ifade eden Kaya, yaşlılarını yok sayan, önemsemeyen, tecrübelerinden faydalanmayan, onlara hürmet göstermeyen toplumların sağlam bir gelecek kurmalarının mümkün olmadığını kaydetti.

Kaynak: AA