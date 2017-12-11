Ahşap yüzükler altınla yarışıyor

Yurt dışından getirdiği değerli ağaçları oyarak içine kattığı karışımlarla sanat eseri yüzükler yapan Kerem Sertaç Şekür, yaptığı yüzüklerle evlenecek çiftleri altın ve gümüş takılardan vazgeçirdi.

Ahşabı bir sanat eseri gibi işleyerek yüzükler yapan usta, yüzüklerin üstüne değerli taşlar kakıyor. Artık sözlenecek, nişanlanacak ve evlenecek çiftler altın, gümüş ve elmas yüzük yerine ahşaptan yapılma yüzükleri tercih ettiğini belirten Şekür, evinin altında kurduğu küçük atölyesinde birbirinden değerli ağaçları işleyerek yüzük yapıyor.

Şekür, yüzükleri ağacına ve işçiliğine göre 100 lira ve bin lira arasında değişen fiyatlarla satıyor.

Kaynak: İHA