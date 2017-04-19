Ahşap gözlükleri büyük ilgi görüyor

Gitar koleksiyonu tutkusu sayesinde ahşap işçiliğine yeteneğini keşfeden Saraybosnalı Damir Bajraktarevic, ürettiği ahşap çerçeveli el yapımı gözlüklerle tüm ülkede ilgi görüyor.

Saraybosnalı Bajraktarevic, gitar koleksiyonunu büyütmeye parası yetmeyince gitarlarını kendisi yapmaya başladığını, bu süreçte de ahşaba "adeta aşık olduğunu" anlattı.

İlk el yapımı gitarının ardından keşfettiği ahşap işçiliğine yeteneğiyle daha fazla gitar üreten Bajraktarevic, sattığı bu gitarlardan elde ettiği gelirle kendisine önce küçük bir atölye kurdu.

İşi öğrendikçe tutkunu olduğunu ahşaptan kolye, bileklik ve farklı objeler ortaya çıkaran Bajraktarevic, ilk başta sadece kendisi için yaptığı ahşaptan gözlüğün beğenilmesinin ardından herkese hitap edebilecek ve para kazanabileceği el yapımı gözlükler üretmeye başladı.

Markasını dünya pazarında yaymayı hedefliyor

Bajraktarevic, kısa zaman zarfında "Dawood" isimli kendi gözlük markasını oluşturarak satışlar yaparken, internet üzerinde aldığı siparişleri ağabeyinin evinin kullanılmayan odasında kurduğu ve tek başına çalıştığı atölyesinde karşılamaya çalışıyor.

İlk yurt dışı satışını da kısa bir süre önce Hollanda'ya gerçekleştiren genç yetenek, oluşturduğu markayı dünya pazarına da yaymayı hedefliyor.

"En az 100 gözlük çerçevesini çöpe attım"

Kısa sürede birçok insanın ilgisini çeken gözlükler yapan, aynı zamanda bir müzik grubunda gitar çalmaya devam eden Bajraktarevic, "Bir işi sevdiğiniz zaman o işi öğrenmek de yüz kat daha hızlı oluyor." dedi.

Gözlük işine girmeden önce altı ay boyunca gözlük yapmayla ilgili her şeyi incelediğini anlatan Bajraktarevic, deneme sürecinde en az 100 gözlük çerçevesini çöpe attığını, ardından ilk "uygun" gözlüğü yapmayı başardığını söyledi.

"Gözlüğü takanlar kendini farklı hissediyor"

Bosna Hersek'te el yapımı gözlük üreten tek kişi olduğunu belirten Bakraktarevic, bir gözlüğü üretmenin çok vakit aldığını ve el yapımı bir işin fabrikasyon ürünlere göre daha değerli olduğunu kaydetti.

Bajraktarevic, ahşap gözlükleri kullananların kendilerini farklı hissettirdiğine işaret ederek, "İlk müşterim gözlüğü aldığında herkesin ona baktığını ve tüm gözlerin onun üzerinde olduğunu söyledi. Benim için bunu bilmek önemliydi. Kendilerini özel hissetmeleri benim için çok önemli." dedi. AA