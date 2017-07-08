  • 09 TEMMUZ 2017, PAZAR

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Buradasınız : » » 'Ahşap beşikler' Sait ustanın elinde teknolojiye direniyor

'Ahşap beşikler' Sait ustanın elinde teknolojiye direniyor

Şırnak'ta 67 yaşındaki ahşap ustası Sait Durgun, talebin azalmasına rağmen yarım asırdır ağaçları işleyerek beşiğe dönüştürüyor.

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Ahşap beşikler Sait ustanın elinde teknolojiye direniyor

Ahşap ustası Sait Durgun, Cizre ilçesi Ali Bey Mahallesi'ndeki 60 metrekarelik atölyesinde, teknolojik gelişmeler sonucu üretimin sanayileşmesiyle unutulmaya yüz tutan tahta beşik yapımını sürdürüyor.

Bir zamanların vazgeçilmezi tahta beşik satışının azalması nedeniyle inşaatlarda da çalışan Durgun, mesleğini yaşatmak istiyor.

Durgun, babasından öğrendiği yarım asırlık mesleğini sürdürmekte kararlı olduğunu söyledi.

"Beşik yaptığımda mutlu oluyorum"

Geçmişte haftada 2-3 beşik sattığını bildiren Durgun, şimdi ise bunun ayda 1-2'ye düştüğünü kaydetti.

Gelişen teknolojiye rağmen mesleğini severek yaptığını ifade eden Durgun, "Hiçbir iş bunun gibi bana zevk vermiyor. Ağacı kestiğimde, o kokuyu aldığımda, beşik yaptığımda mutlu oluyorum." diye konuştu.

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