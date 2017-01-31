Ahlat bastonunu yanından ayırmıyor

Ahlat Belediye Başkanı Mümtaz Çoban, Anadolu'nun Türk vatanı olmasına tanıklık eden Bitlis'in Ahlat ilçesinin, birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını söyledi.

Anıtsal mezar taşları, kümbetler, camiler, kaleler, köprüler, hamamlar ve daha birçok arkeolojik kalıntıyla ilçenin "açık hava müzesi" olduğunu vurgulayan Çoban, Van Gölü kıyısındaki doğal plajları, Nemrut Krater Gölü, Sütey Yaylası ve tarihi eserleriyle Ahlat'ı "turizm cenneti" sözleriyle tanımladı.

Çoban, önemli bir kültür merkezi olan Ahlat'ın farklı alanlarda büyük sanatkarlar yetiştirdiğine işaret etti.

"Tarihin ve göz nurunun ceviz ağacıyla birleştiği nokta"

Baston yapımının ise Selçuklu'dan Osmanlı'ya ve bugüne devam eden bir ata mesleği olduğunu dile getiren Çoban, "Yapımında ceviz ağacı kerestesi kullanılan Ahlat bastonu, tamamen el işçiliğiyle üretilmektedir. Ceviz, Ahlat'ta çokça yetişen, zamana karşı dayanıklılığı, kerestesinin görünümüyle değerli ve makbul bir ağaçtır." diye konuştu.

Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait motiflerle süslenen Ahlat bastonunu "tarihin ve göz nurunun ceviz ağacıyla birleştiği nokta" olarak tanımlayan Çoban, bastonun at, kurt, kartal, şahin, güvercin, ördek, yılan, zebra, burma, baklava, kilim, kemik gibi yüzlerce çeşit ve desende üretildiğini bildirdi.

Çoban, kaymakamlığın, tarihi yüzyıllar öncesine dayanan Ahlat bastonunun tescillenmesi amacıyla Türk Patent Enstitüsüne "Coğrafi İşaret" başvurusu yaptığını belirtti. AA