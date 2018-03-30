Ağrılı kadınlar göz nurunu Mehmetçiğe akıtıyor

Ağrı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki giyim, takı tasarım, el işi, kuyumculuk ve tekstil kurslarına katılan Ağrılı kadınlar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde başarıyla yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na katılan asker ve polisleri kutlamak için hediyeler yaptı.

Kursiyerler, zeytin dalı işlemeli mendilleri, üzerinde "Ne mutlu Türküm diyene", "Önce vatan" yazılı anahtarlıkları, cevşenleri, ay yıldız işlemeli bileklikleri, tespih ve birbirinden duygu yüklü mektupları kahramanlara gönderiyor.

Kursiyerlerden Afrin'deki Mehmetçik için bir şeyler yapma önerisi geldiğini anlatan tekstil öğretmeni Perihan Tamalı da teklifi duyunca çok duygulandığını belirtti. Tamalı, "Dualarımızla zaten her zaman yanlarındayız. Aradaki mesafeyi biraz daha kısaltmak için onlara ufacık da olsa hediyeler göndermek istedik. Kursiyerlerimiz bunun yanında mektuplar da yazdı. Okurken göz yaşlarımı tutamadım" dedi.

"Türk milleti birlik ve beraberlik içinde tüm düşmanları yenebilir"

Kursiyer Dilek Kara da her hafta perşembe Mehmetçik için Kur'an-ı Kerim okuduklarını belirterek, şunları aktardı:

"Güvenlik güçlerimizin yanında olamıyoruz fakat gönlümüz onlarla. Karakteri yüksek olan Türk milleti birlik ve beraberlik içinde tüm düşmanları yenebilir. Muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur, bunu hepimiz biliyoruz. Türk ordusu var olsun, Mehmetçiğimizi Allah korusun, her daim muzaffer olsunlar. Ağrı halkı olarak her daim askerimizin, polisimizin yanındayız. Bu harekat, devletimizin, milletimizin ve büyük ordumuzun sayesinde zaferle sonuçlanacak."

Kaynak: AA