Ağrı Dağı, on binlerce kuş türünü ağırlıyor

İran, Nahçıvan ve Ermenistan sınırında bulunan ve yurdun en yüksek dağı olması nedeniyle "Türkiye'nin çatısı" olarak nitelendirilen Ağrı Dağı'nın eteklerindeki milli park, her yıl on binlerce kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Güney yarım küreden gelen birbirinden farklı türleri ağırlayan milli park, Ağrı Dağı'ndan çıkan doğal su kaynaklarının oluşturduğu sulak alanlarla kuşlar için vazgeçilmez yaşam alanı oluşturuyor.

Kış aylarına kadar bu bölgede kalan kuşlar, çiftleşme ve üremenin ardından soğukların etkili olmasıyla yeniden güneye göç ediyor.

"Avrupa'daki 530 kuş türünün 321'i Iğdır'da"

Bölgeyi kuş bilimi araştırmacıları ve doğa tutkunlarının tercih edebileceğini anlatan Iğdır Orman ve Su İşleri Müdürü Mete Türkoğlu, şöyle konuştu:

"Avrupa'daki 530 kuş türünün 321 türü Iğdır'da yaşamaktadır. Ornitologlar burada zaten gerekli incelemeleri yapıyorlar, kuş gözlemciler aylar bazında hangi kuş türünü görmek istiyorlarsa o ayda buraya gelirlerse istedikleri kuşları görebilirler. Burada ağırlıklı olarak kaz türleri, sakarmekeler, angıt, kızıl bacak, kılıç gaga gibi kuşlar başta olmak üzere birçok kuş türü yaşamaktadır."

Kaynak: AA