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Buradasınız : » » "Ağlayan gelin"ler bu sene erken açtı

"Ağlayan gelin"ler bu sene erken açtı

Adıyaman'da dağların yüksek kesimlerinde yetişen ve ters lale olarak da bilinen "Ağlayan gelin"ler, havaların bu yıl erken ısınmasıyla gün yüzüne çıktı.

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&quot;Ağlayan gelin&quot;ler bu sene erken açtı

Anadolu'nun yüksek rakımlı dağlarında yetişen ve halk arasında "Ağlayan gelin" adı verilen ters laleler, Adıyaman'da sıcak havaların etkisiyle bu sene yirmi gün erken açtı.

Fotoğrafsever ve doğa tutkunları, dağların yüksek kesimlerinde yetişen ve Adıyaman'ın bin 350 rakımlı Sincik ilçesindeki dağlarda görülen ters laleleri fotoğraflamak için kilometrelerce yol katediyor.

Soğuk iklim bitkisi olan ters lale, karların erimesi ve baharın erken gelmesiyle sarı ve turuncu renklerinde çiçek açmaya başladı.

Kaynak: AA 

Etiketler: ters lale, Ağlayan gelin, Adıyaman
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