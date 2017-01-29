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Ağlayan çocuk ailesinin hayatını kurtardı

Erzurum'da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aile, 4 yaşındaki çocuklarının ağlama sesiyle uyanınca kıl payı ölümden döndü.

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Ağlayan çocuk ailesinin hayatını kurtardı

Erzurum'da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aile, 4 yaşındaki çocukları gece ağlayarak uyanınca ölümden kıl payı kurtuldu.

Erzurum'un Kümbet Mahallesi'nde yaşayan 5 kişilik Köroğlu ailesi, 2 gün önce yaktıkları sobayı gece söndürmeden uyudu. Sabah saatlerinde evin en küçük çocuğu Ertuğrul'un ağlama sesine uyanan aile, çocuğu tekrar uyuttu.

İkinci kez Ertuğrul'un ağlama sesi ile kalkan baba Lokman Köroğlu, eşini de uyandırarak kendisini iyi hissetmediğini ve yakınlarını arayarak yardım istemesini söyledi. Bunun üzerine eve gelen ailenin yakınları, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri de zehirlenen aileyi Yakutiye Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Buradaki müdahale ile hayata tutunan aile, hastanenin acil yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Lokman Köroğlu, yaptığı açıklamada, eşi gece hasta olduğu için sobadan zehirlendiklerinin aklına gelmediğini aktardı.

Evlerinde yanan sobanın dibinde kalan kömür parçasının iyi yanmaması nedeniyle zehirlendiklerini belirten Köroğlu, "Eşimi uyandırdım ve ağabeyimi arayarak yardım istemesini söyledim. Zaten sonrasını hatırlamıyorum. Hayatımızı Ertuğrul'a borçluyuz." diye konuştu.

"Şimdi hayatta isek oğlumun ağlama sesi sayesinde"

Evlerinde soba kullanan ailelere de uyarıda bulunan Köroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben her gece geç saatlerde sobayı kontrol ederek yatıyorum. Sobayı o gece kontrol ettiğimde dibinde yanmayan kömür kalmıştı. Dumanı tüte tüte geri tepmiş ve biz bundan dolayı zehirlendik. Ne olursa olsun sobayı söndürüp yatmak en doğru olanı. Vatandaşlarımız bu konuda daha duyarlı olup dikkatli hareket etsinler. Şimdi hayattaysak oğlumun ağlama sesi sayesinde. Hastane hizmetinden çok memnun kaldık. Çok güzel ilgilendiler ailecek iyileştik."

 

Etiketler: erzurum, karbonmonoksit
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