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Buradasınız : » » Afrinli Hüseyin baget ve yoğurt kovasıyla hayallerine ritm tuttu

Afrinli Hüseyin baget ve yoğurt kovasıyla hayallerine ritm tuttu

TRT Müzik, İstiklal Caddesi’nde bagetleri ve yoğurt kovasıyla hayallerine ritim tutan 13 yaşındaki Suriyeli Hüseyin Şeyho'ya elektronik bateri hediye etti.

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Elinde bagetleri, önünde yoğurt kovasıyla İstiklal Caddesi'nden geçenleri ritmleriyle büyüleyen 13 yaşındaki Suriyeli Hüseyin Şeyho TRT Müzik sayesinde hayallerine kavuştu ve gerçek bir bateriye sahip oldu. 

Hüseyin 5 kardeşi ve babasıyla, terör örgütü YPG/PKK'nin işgal ettiği Afrin'de yaşıyordu.

Terör örgütünün hain saldırılarından kaçıp Türkiye'ye, İstanbul'a yerleştiler. Burada bateriye merak saldı, ama imkanları kısıtlıydı.

Eline bagetlerini aldı ve davul yerine plastik kaplara vurarak ritim tuttu. Hem yeteneğini konuşturdu hem de ailesine destek oldu.

1 sene içinde hiç eğitim almadan harikalar yarattı.

Onun bu yeteneği TRT'nin de ilgisini çekti. Hüseyin şimdi TRT Müzik ailesinin ona hediye ettiği gerçek bir bateriyle yeteneklerini sergiliyor.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: trt müzik, TRT, hüseyin şeyho, bateri
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