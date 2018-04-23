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Buradasınız : » » Afrinli çocuklar 23 Nisan'ın keyfini Rize'de çıkardı

Afrinli çocuklar 23 Nisan'ın keyfini Rize'de çıkardı

Hatay'ın Altınözü ilçesindeki kamplarda kalan çoğu yetim 74 Afrinli çocuk, Rize'ye geldi.

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Afrinli çocuklar 23 Nisanın keyfini Rizede çıkardı

Rize'de İyidere Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı'nın projesiyle 74 Afrinli çocuk Rize'yi ziyaret etme şansını yakaladı. 

Kaymakam Orhan Altun yaklaşık 1,5 ay önce çocukları yaşadıkları yerde ziyaret ederek, vakit geçirdiklerini söyledi.

"Gönüllü ailelerimizin evinde misafir olacaklar"

Altun, proje ile çocukları Rize'de misafir etmek için harekete geçtiklerini anlattı.

"Kentimize 10 öğretmen nezaretinde gelen 74 öğrencimiz, gönüllü ailelerimizin evinde misafir olacaklar. Bu da kardeşliğimizin pekişmesine katkı sağlayacaktır." 

Altun, kentte 4 gün kalacak çocukların tarihi ve turistik mekanları ziyaret edeceklerini sözlerine ekledi. Belediye Başkanı Ahmet Mete, misafir ettikleri çocukların çoğunun yetim olduğundan bahsetti.

Kaynak: AA

Etiketler: afrin, rize, 23 nisan
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