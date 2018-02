Afrin'deki Mehmetçiğe öğrencilerden moral mektubu

Elazığ'da ortaokul öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürüttüğü "Zeytin Dalı Harekatı"na katılan Mehmetçiğe moral ve destek vermek için yazdıkları mektup ve şiirleri gönderdi.

Öğretmenleri öncülüğünde ellerinde Türk bayrakları ve "Elazığ sizinle gurur duyuyor", "Zeytin Dalı Harekatı'nın yiğit evlatları", "Kimsesizlerin kimsesi yiğitler" yazılı pankartla PTT merkez şubesi önünde toplanan öğrenciler, tekbir getirerek "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı.

Ardından PTT şubesine giren öğrenciler, Zeytin Dalı Harekatı'nda bulunan Mehmetçiğe moral vermek amacıyla yazdıkları mektup ve şiirleri görevlilere teslim etti.

Elazığ Bilim Ortaokulu öğretmeni Nida Bak, yaptığı açıklamada, öğrencilerinin talepleri doğrultusunda ülkenin sınır güvenliğini sağlamak ve bölgeyi terör gruplarından arındırmak için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek için proje başlattıklarını belirtti.

Proje kapsamında öğrencilerinin yazdıkları mektupları ve şiirleri Afrin'deki Mehmetçiğe gönderdiklerini ifade eden Bak, "Öğrencilerimizin vatan ve bayrak sevgisini dile getirmek amacıyla onların isteği doğrultusunda bir proje başlattık. Öğrencilerimiz içlerinden gelen duygu ve düşüncelerini mektup ve şiirlerinde dile getirerek Mehmetçiklerimize iletmek istediler. Bizler de onların bu isteklerini yerine getirmek için öncü olduk." dedi.

Öğrenci Zehra Gür de Mehmetçiğe, gencinden yaşlısına, tüm Türkiye'nin yanında olduklarını hissettirmek için mektup ve şiirler yazdıklarını dile getirdi.

Mektubunu yazarken duygu dolu anlar yaşadığını anlatan Gür, mektubundaki şu ifadeleri paylaştı:

"Sevgili kahraman Mehmetçik. Öncelikle sizlere güç ve kuvvet diliyorum. İnanın Türk milleti sizin yaptığınız bu fedakarlığı asla unutmayacak, sizlere hep minnettar kalacak. Bayrağımız inmediği, bu ülke üzerinde ezan sesleri dinmediği sürece bu vatanı kimse bizden alamayacak. Bizler de savaşırız, şehit oluruz ama bu toprakları başkasına yar etmeyiz. Atatürk'ün dediği gibi 'Ya istiklal, ya ölüm."

Duygularını anlatırken gözyaşlarına hakim olamayan Nur Efşan Göktekin de ülkenin güveni ve huzuru için mücadele tüm güvenlik güçlerine minnet duyduklarını belirterek, "Kalbimiz her an onlarla, her dakika onlar için dualar okunuyor, namazlar kılınıyor. Yatmadan önce onlar için dua ediyoruz, herkes de dua etsin. Şehitlerimizi ve askerlerimizi unutmayalım." diye konuştu.

Kaynak: AA