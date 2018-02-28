Afrin'deki askerlere 1 ton "anne mantısı"

Kadıköy'de 200 kadının hazırladığı yaklaşık 1 ton mantı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla İstanbul Müftülüğü aracılığıyla Mehmetçiğe gönderildi.

Kadınların gece gündüz çalışarak 1 haftada hazırladığı mantılar, Erenköy'de bir evde toplandı.

Daha sonra kolilere konularak kamyona yüklenen mantılar, Gaziantep'in İslahiye ilçesine doğru yola çıktı.

Burada yetkililere teslim edilecek olan mantılar, Mehmetçiğe ulaştırılacak.

"Dualarımız askerlerimizle"

İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz'ın eşi Sabiha Yılmaz, 200 kadının bir hafta boyunca gece gündüz çalışarak mantıları hazırladığını anlattı.

Yılmaz, 1 tonun üzerinde mantı yapıldığını söyleyerek, "Mehmetçiğe dua ediyoruz. Duygularımızla, gönüllerimizle onların yanında olmak istiyoruz. Hiç olmazsa mantıyla dualarımızı gönderelim diye düşündük. Bizler gerekirse gidip orada da hizmet ederiz" dedi.

Gülay Aydemir de askerlere selam gönderdiklerini dile getirerek, şunları anlattı:

"Beklemesinler' dedikleri zaman yüreğimiz parçalandı. Bizim sınırlarımız için gittiklerinin farkındayız. Mazlum kıtalar bizi bekliyor. Her biri 'Türkiye'den geldik' deyince Cumhurbaşkanımıza selam yollayarak dua ediyorlar. Hepsi tek yürek bizimle beraber. Biz Nene Hatunlarız. Ne zaman isterlerse Afrin'e gitmeye hazırız. Cumhurbaşkanımız yeter ki 'Hadi hazır olun gelin' desin."

Rabia Hanağası ise askerler için dua ettiklerini söyledi ve "Çok duygulanıyoruz. Bizler de onların sayesinde rahat uyuyabiliyoruz. Ama gönüllerimiz, kalplerimiz onlarla beraber. Allah yardımcıları olsun. Hayırlısıyla geri gelmeleri nasip olsun" dedi.

Naciye Eycioğlu da, "Bu vatan bizim. Askerlerimizin hepsi bizim. Onlar Allah'a emanet. Çorbada tuzumuz olsun istedik. Cumhurbaşkanımızdan emir geldiği zaman her an hazırız. Biz de Nene Hatun, anne ve anneanne olarak elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz" sözleriyle duygularını aktardı.

Vesile Ünlüsoy ise, "Biz burada Çanakkale ruhunu yaşıyoruz. Çok duyguluyuz" dedi.

Kaynak: AA