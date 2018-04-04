Afrin'de yaralanan Mehmetçik: Narkozluyken İstiklal Marşı'nı okumuşum

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı sırasında yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Buran, Çankırı'daki babaevine geldi.

Askeri aracın geçişi sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan Buran, Hatay'daki tedavisinin ardından Ankara Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Gazi Buran, buradaki tedavisinin ardından Çankırı'daki evine getirildi.

Evli ve 2 çocuk babası olan Buran, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisi ile bazı arkadaşlarının yaralandığı patlamada Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinde (UMKE) görevli Burak Tatar'ın şehit olduğunu söyledi.

Patlamanın ardından tedavi için kendisini hastaneye götürdüklerini belirten Buran, "Götürdükleri hastanede bana narkoz verdiler. Narkozluyken İstiklal Marşı'nı okumuş, 'Ben Türk'üm' diye bağırmışım. Daha sonra Hatay Valimiz, komutanlarımız, İçişleri Bakanımız ziyaretime geldi." dedi.

Tedavisinin ardından tekrar görevine döneceğine işaret eden Buran, "Oradaki arkadaşlarıma selam söylüyorum. Allah'a emanet olsunlar. Hepsinin başları dik olsun. Bu millet onların arkasında, bayrak inmez vatan bölünmez." ifadelerini kullandı.

Baba Kemal Buran ise oğlu geldiği için çok mutlu olduğunu dile getirerek, operasyona devam eden askerlere dua ettiklerini anlattı.

Kaynak: AA