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Buradasınız : » » Afrin şehitlerinin isimleri kütüphanelerde yaşatılacak

Afrin şehitlerinin isimleri kütüphanelerde yaşatılacak

Siirt'te, Gençlik Merkezince okullarda oluşturulan iki kütüphaneye Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan asker ve güvenlik korucusunun isimleri verilecek.

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Afrin şehitlerinin isimleri kütüphanelerde yaşatılacak

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezindeki gönüllü gençler tarafından kente kazandırılan Şirvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki kütüphanede Afrin'de teröristlere karşı başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nda düşen Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın, Pervari ilçesinin Kilis köyündeki Şehit Polis Cuma Ali Hakan Ortaokulundaki kütüphanede de 2 yıl önce Eruh ve Pervari ilçeleri arasındaki kırsal bölgede terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan geçici köy korucusu Adil Kamel'in adı yaşatılacak.

Gençlik lideri Özcan Özmazı, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen Mobil Gençlik Merkezi-3 Projesi'nde ve gönüllü gençlerin topladığı kitaplarla kütüphaneler, kitaplıklar oluşturduklarını söyledi.

"Gençlerimizin kitap sevgisi heyecanımızı daha da artırdı"

Kurdukları kütüphaneler ve kitaplıklarda şehitlerin ismini yaşatmak istediklerini belirten Özmazı, şöyle konuştu:

"Gençlerimizin daha çok kitap okuma alışkanlığı kazanması amacıyla bu etkinliğimizi gerçekleştirdik. Gençlerimizin kitaplara olan sevgisi heyecanımızı daha da artırdı. Gençlik Merkezi gönüllü gençleri olarak ilçe ve köylerdeki gençlere kitap desteğinde bulunduk. Kütüphanelere Afrin şehidimiz Musa Özalkan ve şehit güvenlik korucusu Adil Kamel'in adını verdik. Şehitlerimizin ölmediğini biliyoruz ancak ayrıca da kütüphanelerde isimlerini yaşatmak istiyoruz. Bize kitap desteğinde bulunan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne ve bu güzel etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, Siirt, Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan
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