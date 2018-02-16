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Buradasınız : » » Afrin gazisine coşkulu karşılama

Afrin gazisine coşkulu karşılama

TSK'nın Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan Uzman Çavuş Seyit Yüzgeç, memleketi Tokat'ın Niksar ilçesinde coşku ile karşılandı.

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Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralandıktan sonra Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Uzman Çavuş Seyit Yüzgeç, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Gaziantep'ten ambulansla getirilen gazi, ilçe girişi olan Hamidiye mevkisinde ailesinin yanı sıra Kaymakam Selami Kapankaya, Belediye Başkanı Özdilek Özcan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Halil Keskin, İlçe Emniyet Müdürü Taşkın Tekcan ile vatandaşlarca karşılandı.

Vatandaşlar bu sırada, "Her Türk asker doğar, Ne mutlu Türk'üm diyene" şeklinde slogan attı.

Belediye Başkanı Özcan, ambulanstan inen gazi Yüzgeç'e, "Hoş geldin Seyit. Niksar burada, Kaymakamımız burada, herkes burada." dedi.

Anne babasının elini öpen Yüzgeç çok duygulandığını söyledi.

Bu saate kadar kendisini bekleyenlere teşekkür eden Yüzgeç, "Vatanımız için her zaman kanımızı dökeriz. İnşallah tez zamanda iyileşip geri döneceğim arkadaşlarımın yanına." diye konuştu.

Gazinin babası Ali Yüzgeç de herkese teşekkür ederek, "Vatanımız sağ olsun, Mehmetçiklerimiz sağ olsun. İki oğlum daha var, ikisini de gönderirim." dedi.

Anne Yüksel Yüzgeç ise oğluna kavuştuğunu söyleyerek, "Üç oğlum var. Türkiye'mize üçünü de veriyorum, Allah razı olsun, Türkiye'nin arkasındayım, Başbakanımızdan da Allah razı olsun. Oradaki askerler de bizim yavrumuz. Oradan zaferle çıkalım. Yarımım ama ben de yavrularım ile askere giderim." diye konuştu.

Gazi Yüzgeç, daha sonra ambulansla yüzlerce aracın bulunduğu konvoy eşliğinde ilçeye bağlı Işıklı köyündeki evine kadar götürüldü.

Kaynak: AA

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, Seyit Yüzgeç, gazi, afrin
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