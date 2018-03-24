Afrin gazisi: Tekrar Afrin'e giderek arkadaşlarımla birlikte savaşacağım

Özel harekat polisi Sadık Baydar, Afrin'de terör hedeflerine düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristlerin bombalı saldırısında yaralandı.

Artvin Valisi Ömer Doğanay, beraberindeki İl Emniyet Müdürü Mehmet Selvi ve Özel Harekat Şube Müdür Vekili Komiser Yardımcısı Hüseyin Sarı ile hastanedeki tedavisinin ardından evinde istirahat eden Baydar'ı ziyaret etti.

Doğanay, devletin ve hükümetin şehit yakınları ile gazilere her zaman gereken desteği verdiğini söyledi.

Güvenlik mensuplarının Afrin'de destan yazdığını söyleyen Doğanay, vatanın bölünmez bütünlüğü, milletin refahı için düşmanlarla gözünü kırpmadan gece gündüz çarpışan kahraman güvenlik mensuplarına minnettar olduklarını sözlerine ekledi.

"Vatanım için gerekirse her Türk askeri ve polisi gibi şehit olurum"

Gazi Sadık Baydar da harekatta 5 arkadaşıyla bombalı saldırıda yaralandıklarını söyledi.

"Bir an önce iyileşip tekrar Afrin'e giderek arkadaşlarımla birlikte savaşacağım. Arkadaşlarımı orada yalnız bırakamam, burada içim rahat etmiyor. Vatanım için gerekirse her Türk askeri ve polisi gibi şehit olurum."

Vali Doğanay, aileye Türk bayrağı ile Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Kaynak: AA