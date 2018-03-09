Afrin gazisi: Hedef Menbiç, Rakka, her yerde Türk bayrağı dalgalanacak

TSK'nın Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine karşı yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

Harekatta yaralanmasının ardından Ankara Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilen Uzman Çavuş Ahmet Demirbaş, buradaki tedavisinin ardından memleketi Kayseri'ye döndü.

Kent girişinde, ailesi ve çok sayıda vatandaş tarafından karşılanan Demirbaş, kendisini karşılamaya gelenlerle hasret giderdi.

"Hedef Münbiç, Rakka"

Demirbaş, şerefli bir mücadelenin içeresinde olduklarını söyledi.

"İyileşip tekrar görev yerime gideceğim. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Mücadele, hak mücadelesi. Orada halen mücadele eden arkadaşlarıma Allah kolaylık versin diyorum. İnşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hedef Münbiç, Rakka. Afrin'le kalmayacak. Her yerde Türk bayrağı dalgalanacak."

Konvoy eşliğinde Talas ilçesindeki evine giden Demirbaş için evinin önünde kurban kesildi. Demirbaş, kendisi için kesilen kurbanın Mehmetçik Vakfına bağışlanmasını istedi.

Kaynak: AA