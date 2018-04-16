Afganistanlı Ali Tahghan, Kapadokya'da çobanlık yapıyor

40 yaşındaki Ali Tahghan, Afganistan'daki iç savaş nedeniyle ülkesinden ayrılıp Türkiye'ye yerleşti.

Peribacalarıyla kaplı Kapadokya vadilerinde çobanlık yaparak geçimini sağlıyor.

Özbek asıllı Tahghan, yaşadığı Baghlan kentinden çıktıktan sonra bir süre Pakistan ve İran’da kaldı. 2010 yılında ise Türkiye'ye gelerek çeşitli illerde çobanlık yaptı. 4 yıl önce Nevşehir'in Göreme beldesine yerleşti.

Tahghan, kendisine emanet edilen koyun sürüsüyle sabahın erken saatlerinden itibaren bölgenin engebeli arazilerindeki otlak alanları gezmeye başlıyor.

Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadilerdeki gezisinde sıcak hava balonlarıyla bölgeyi kuşbakışı izleyen turistlerin de ilgisini çeken Tahghan, Kapadokya'nın manzarasına doğal yaşam dokusu katarken, el yapımı kavalı ile ülkesine özgü yöresel ezgileri seslendiriyor.

Tahghan, ülkesinde küçük yaşlardan beri babasına ait koyunlara çobanlık yaptığını, mesleğini sevdiğini söylüyor.

Günün büyük bölümünü vadilerde hayvanlarıyla geçiriyor.

"Afganistan'da kendi hayvanlarımız vardı, onlara çobanlık yapardım. Bu işi çok seviyorum. Sevmeyen zaten yapamaz, yağmur, çamur demeden hep dışarıdayız. Hayvanların sağlıkları ile ilgileniyorum. Bazen halinden belli oluyor. Düzelmeleri için aşı yapıyorum veya ilaç veriyorum."

Tahghan, turistlerin ilgisini çekiyor

Göreme beldesi ve çevresindeki alanlarda sürülerini dolaştırdığında zaman zaman sıcak hava balonlarının alçaldığını ve tura katılan turistlerin Tahghan'ın fotoğrafını çektiğini anlattı.

"Bir bağ evinde kızım ve eşimle yaşıyorum. Bu bölgenin dört bir tarafında koyunları otlatıyorum. Bazen sıcak hava balonları yanımızdan geçiyor. Turistler çok meraklı oluyorlar, bol bol fotoğrafımızı çekiyorlar. Aşk vadisine doğru geldiğimizde daha çok turistle karşılaşıyoruz. Onlara çok farklı ve güzel geliyor bu durum."

Tahghan, ülkesindeki iç savaşta Taliban'a karşı savaşırken yaralandı. Babasının tavsiyesiyle kendine yeni bir dünya kurmak amacıyla ülkesini terk etti.

"Afganistan'da yıllardır süren bir iç savaş var. Savaşta, sevdiklerimizi ve birçok arkadaşımızı kaybettik, Taliban'a karşı savaşıyordum, atılan bir el bombası nedeniyle sol bacağımdan yaralandım. Babam bana, 'Oğlum, ülkemizde savaşan taraflar Afganistan milleti, bu bir kardeş savaşı, sen buradan git, boşu boşuna ölme.' dedi. Elime parayı verdi, beni gönderdi. İlk önce Pakistan'a oradan da İran'a gittim. Bir süre kaldıktan sonra Türkiye'ye geldim. 8 yıldır Türkiye'deyim, bu ülkede yaşamak için gerekli izinleri aldım. Son dört yıldır baba mesleğim olan çobanlığı Göreme'de devam ettirerek geçimimi sağlıyorum. Mesleğimi severek yaptığım için zorlukları olsa da sürdüreceğim."

Kaynak: AA