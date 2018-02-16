Adıyaman’ın yöresel "Besi Bebek"leri ABD'de tez konusu oldu

Adıyaman’da özellikle kırsal bölgelerde yaşayan kadınları giyim tarzını yansıtan "Besi Bebek"lerin ismi, bebekleri hazırlayan Zahide Durmaz Akar’ın anneannesinin isminden geliyor.

Anneannesi tarafından büyütülen Zahide Durmaz Akar, anneannesi vefat edince onun giyim tarzını yaptığı bebeklere yansıttı. Bebeklerin el, ayak, baş kısımları ahşaptan, kumaşı ise el dokuma, kök boyama ve ipek kumaşlardan oluşuyor.

Üç günde yapılan bebekler, 50 ayrı aşamadan geçerek hazır hale geliyor. TOGEM tarafından Halk Eğitim Merkezi ve İş-Kur ortaklığı ile açılan geleneksel el sanatları kursunda 20 kursiyer kadın "Besi Bebek" yapımı öğreniyor.

Kurs öğreticisi Zahide Durmaz Akar yapılan bebeklerin dünyaca ünlü oluğunu anlattı.

"Bebeklerimizin el, ayak, baş kısımları ahşaptan oluşmakta ve istediğiniz hareketi yaptırabilirsiniz. Kırılma, dağılma, bozulma olmaz. Kumaşı el dokuma, kök boyama ve ipek kumaşlardan oluşuyor. Her bebek 50 ayrı aşamadan geçiyor, üç günde yapılıyor.Her bebeğin baş bağlama şekline göre farklı bir köyden olduğu, zengin mi fakir mi, evli mi bekar mı, kaç çocuğu olduğu, hangi aileden ve hangi aşiretten olduğu bilinir. Bebeklerimiz Amerika’da New York Üniversitesinde tez konusu oldu, İstanbul Teknik Üniversitesinde öğrencilere sınav sorusu olarak soruldu. Hala araştırma ve ödev konusu olarak işlenmektedir.”

TOGEM Koordinatörü Yasemin Delibaş, geleneksel el sanatları kapsamında açtıkları "Besi Bebek" kursuyla ilgili bilgi verdi.

“Besi Bebek kursumuz geleneksel el sanatları kursu kapsamında açıldı. Zahide Durmaz Akar’ın öncülüğünde 20 kursiyerimiz Besi Bebek yapımını öğreniyor. İş-Kur ve Halk Eğitim Merkezi ile beraber çalışıyoruz. Kursumuzun geleneksel el sanatları kursu olmasının nedeni unutulmuş olan kültürümüzün geleneğimizin bir sonraki nesillere aktarılmasını amaçlıyoruz. Kadınlarımız gereken özveriyi gösteriyor. Geçmişte giyilen kıyafetlerimizin, el sanatlarımızın gelecek nesillere aktarılması kadınlarımızın eliyle bunların olması elbette ki anlamını bir kat daha arttırıyor.”

Kursiyerler ise "Besi Bebek" yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: İHA