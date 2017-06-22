  • 23 HAZIRAN 2017, CUMA

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Adıyaman'da 5. yüzyıldan kalma mozaik bulundu

Adıyaman'ın Besni ilçesinde milattan sonra 5. yüzyıldan kalma dört metre uzunluğunda mozaik bulundu.

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Adıyamanda 5. yüzyıldan kalma mozaik bulundu

Adıyaman'ın Besni ilçesinde milattan sonra 5. yüzyıldan kalma dört metre uzunluğunda mozaik bulundu.

Alınan bilgiye göre, Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Sugözü Mahallesi'nde çiftçilik yapan Mehmet Dağ, tarlasını sürdüğü sırada üzerinde çeşitli figür ve yazının yer aldığı dört metre uzunluğunda mozaik buldu.

Dağ'ın durumu bildirdiği jandarma ekipleri, tarlaya gelip inceleme yaparak Müze Müdürlüğüne bilgi verdi.

Müze Müdürlüğüne bağlı arkeologlar tarafından yapılan incelemede ilk belirlemelere göre, yapının Doğu Roma dönemine ait ve bin 500 yıllık olduğu belirlendi. Ekiplerin, detaylı çalışma yapacağı belirtildi.

Bu arada mozaiğin tahrip olduğu ifade edildi.

Etiketler: Adıyaman, mozaik, besni
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