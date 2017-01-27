  • 27 OCAK 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara -2º
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.872
    EURO 4.142
  • BIST 83827.39
    ALTIN 148.084
Buradasınız : » » Acil Tip Teknisyeni geline nikahında 'ilginç' hediye

Acil Tip Teknisyeni geline nikahında 'ilginç' hediye

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 112'de ATT olan geline, nikah şahidi tarafından "enjektör" hediye edildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Acil Tip Teknisyeni geline nikahında ilginç hediye

Manisa’nın Akhisar ilçesinde kıyılan nikah töreninde, Akhisar 112'de Acil Tip Teknisyeni (ATT) olan geline, nikah şahidi tarafından "Mutluluk aşısı ikinize birden vursun" denilerek, enjektör hediye edildi.

Akhisar Belediyesi Nikah Salonunda Nilgün Karahan (33) ile emlak ve gayrimenkul danışmanı Fatih Koçak'ın (36) nikah töreni gerçekleştirildi.

Nikah töreninde imzaların atılmasının ardından evlendirme memuru tarafından çifte evlenme cüzdanı verildi.

Çifte ilk hediyelerini veren nikah şahidi Tanju Balatlı, onlara bir ömür boyu mutluluklar dileyerek, "Benim size düğün hatıram olsun. Mutluluk aşısı ikinize birden vursun. Sağlıcakla kalın." sözleriyle bir enjektör armağan etti.

Nikah töreninin ardından 112 yeleğini giyen gelin, mesai arkadaşları ile birlikte objektiflere poz verdi. AA

Etiketler: Manisa, acil tıp teknisyeni, Nikah
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

YAŞAM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER