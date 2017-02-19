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Buradasınız : » » Acıkan tilki soluğu Çapan ailesinin evinde alıyor

Acıkan tilki soluğu Çapan ailesinin evinde alıyor

Ardahan'da zorlu kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan tilki, acıktığı zamanlarda Çapan ailesinin kapısına gelip kapıya vurarak yemek istiyor.

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Acıkan tilki soluğu Çapan ailesinin evinde alıyor

Etiketler: Ardahan, kış ayları, tilki
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