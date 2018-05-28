  • 28 MAYIS 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 4.583
    EURO 5.335
  • BIST 106525.25
    ALTIN 191.223
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » ABD'deki bir araştırma "öpeyim de geçsin" sözünü doğruladı

ABD'deki bir araştırma "öpeyim de geçsin" sözünü doğruladı

Çocuklar düştüğünde ya da bir yeri ağrıdığında, ebeveynler "öpeyim de geçsin" diye teselli eder. İşte o "öpeyim de geçsin" sözü doğru çıktı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült

Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan son araştırmalara göre, anne veya babanın çocuğun ağrıyan yerini öpmesi fiziksel acıyı azaltıyor. 

Düştüklerinde ya da bir yerleri ağrıdığında başta anne-babalar olmak üzere büyükler, çocuklara “öpeyim de geçsin” der. Sevgileriyle acıyı dindirmek isterler. 

Pittsburg Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, ebeveynlerin dokunuşunun bebeklerde farklı hastalıklardan kaynaklanan acıları azalttığını ortaya koydu. 

Aslında ebeveynlerin çocuğun ağrıyan yerini öpmesi, çocuk için önemli bir mesaj içeriyor. 

Araştırmacılar, yarası annesi veya babası tarafından öpülen çocuğun öpülmeyene göre daha çabuk iyileştiğini belirtiyor.  

Kaynak: TRT Haber

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER