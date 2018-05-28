ABD'deki bir araştırma "öpeyim de geçsin" sözünü doğruladı

Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan son araştırmalara göre, anne veya babanın çocuğun ağrıyan yerini öpmesi fiziksel acıyı azaltıyor.

Düştüklerinde ya da bir yerleri ağrıdığında başta anne-babalar olmak üzere büyükler, çocuklara “öpeyim de geçsin” der. Sevgileriyle acıyı dindirmek isterler.

Pittsburg Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, ebeveynlerin dokunuşunun bebeklerde farklı hastalıklardan kaynaklanan acıları azalttığını ortaya koydu.

Aslında ebeveynlerin çocuğun ağrıyan yerini öpmesi, çocuk için önemli bir mesaj içeriyor.

Araştırmacılar, yarası annesi veya babası tarafından öpülen çocuğun öpülmeyene göre daha çabuk iyileştiğini belirtiyor.

Kaynak: TRT Haber