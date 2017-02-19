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Abant, hafta sonunda tatilcilerin gözde mekanı oldu

Doğal güzellikleri ile ünlü Abant Tabiat Parkı, hafta sonunda tatilcilerin gözde mekanı oldu.

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Abant, hafta sonunda tatilcilerin gözde mekanı oldu

Doğal güzellikleri ile ünlü Abant Tabiat Parkı, hafta sonunda tatilcilerin gözde mekanı oldu.

Havaların ısınmasını fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler, doğal güzellikleri ile ünlü tabiat parkına akın etti. Çok sayıda kişinin ziyaret ettiği tabiat parkında tatilciler, zaman zaman araç park edecek yer bulmakta zor anlar yaşadı.

Günü birlik ve konaklamak için Abant'ı tercih eden ziyaretçiler, tatillerinin keyfini, göl çevresinde yürüyüş ve piknik yaparak, ata ve faytona binerek, hatıra fotoğrafı çektirerek, şambrel ve çöp poşetleri ile kayarak çıkarttı.

Bu arada Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri ile Abant'ta görev yapan jandarmalar, tatilcileri buz tutan gölün zerine çıkmamaları konusunda uyardı.

Yetkililer, havaların ısınmasıyla göl yüzeyindeki buz tabakasının erimeye başladığını ve göl üzerine çıkmanın tehlikeli olduğunu belirtti. 

Etiketler: abant tabiat parkı, tatil
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